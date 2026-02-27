野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」は２７日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」で中日との壮行試合を行った。二回までに３奪三振日本の先発・宮城は二回までに３奪三振と上々の立ち上がり。三回は二死一、三塁のピンチを招いたが、田中を二飛に打ち取り、２２日のソフトバンク戦に続いて無失点でマウンドを降りた。前回大会も経験している左腕は、「与えら