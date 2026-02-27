17日、メダルを胸に記者会見する三浦璃来（右）、木原龍一組＝イタリア・ミラノフィギュアスケートのペアで愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が、2連覇が懸かっていた世界選手権欠場を決めた。27日に日本スケート連盟を通じ、今後に関してはシーズン終了後に発表するとコメント。指導者になる夢も語っていた2人の動向に注目が集まる。ミラノ・コルティナ冬季五輪で頂点に立ち、日本勢で男