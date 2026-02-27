「誰も『おめでとう』と言ってくれなかったんです」。作家・岸田奈美さんの母・ひろ実さんは、ダウン症で知的障害のある長男・良太さんの出産をそう振り返ります。ダウン症への理解が今ほどない時代。不安や葛藤が渦巻き、自分を追い詰めてしまったひろ実さん。そんな彼女に最愛の夫が告げたのは「ママが育てなくていい」という、予想もしない言葉でした。なぜそのひと言に救われたのか。夫の言葉に支えられ続けた親子のこれまでに