高市早苗氏（資料写真）交流サイト（ＳＮＳ）で広がった「＃ママ戦争止めてくるわ」の投稿を巡り、高市早苗首相（自民党総裁）は２７日の衆院予算委員会で「戦争を起こしてはならない、大切な子どもを巻き込んではならないという思いは私も強く持っている」などと説明した。中道改革連合の長妻昭氏への答弁。衆院選期間中、防衛力整備を主張する自民などの政党に投票しないとの意向で、２人の子どもを育てる女性がＸに投稿し、