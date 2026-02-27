◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)侍ジャパンの先発マウンドにあがった宮城大弥投手が、3回無失点の好投を見せました。持ち味の緩急のあるピッチングを生かし、上林誠知選手から空振り三振を奪うなど、初回を三者凡退とした宮城投手。2回にもボスラー選手とサノー選手から三振を奪います。3回にはすっぽ抜けた球で四球とし、岡林勇希選手にヒットを浴びる場面もありましたが、2アウト1、3