【モデルプレス＝2026/02/27】モデルのmai（わたなべ麻衣）が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った可愛らしいキャラクター弁当を披露し、話題を呼んでいる。【写真】36歳モデル「キャラ弁難しい」娘が持つ手作り弁当◆mai、娘へのキャラ弁披露maiは「これが私の限界 前よりは上手に出来た…気がする」とコメントし、サンリオの人気キャラクター・シナモロールをかたどった手作り弁当を公開。「食べたらな