飲食店で男性に暴行を加えたうえ、現金を脅し取ったなどとして逮捕された愛知県稲沢市議の男性が不起訴処分となりました。 【写真を見る】恐喝容疑で逮捕の愛知県稲沢市議の男性(43)を不起訴処分 ｢諸般の事情を慎重に考慮した｣ 名古屋地検一宮支部 稲沢市の山田崇夫市議（43）は去年11月、一宮市内の飲食店で、40歳の男性に複数回殴るなどの暴行を加えたうえ、現金3万円を脅し取ったなどとして今月、逮捕されていました。山田市