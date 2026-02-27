Eggs ’n Thingsが日本上陸16周年を記念して、特別なパンケーキ「16 Stack Pancakes!」を期間限定で発売します。ふわもち食感のパンケーキを贅沢に16枚重ねた華やかな一皿は、見た目のインパクトも抜群。さらに苺をたっぷり使ったパンケーキや春らしいドリンクなど、季節限定メニューも登場します。ハワイ気分を味わいながら、心ときめく春のカフェタイムを楽しんでみませんか♡ 16周年記念の特別パ