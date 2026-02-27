Eフランクフルト戦で競り合うバイエルン・ミュンヘンの伊藤（左）＝21日、ミュンヘン【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選は27日、スイスのニヨンで行われ、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアタランタ（イタリア）との対戦が決まった。遠藤航のリバプール（イングランド）はガラタサライ（トルコ）、守田英正のスポルティング（ポルトガル）