ÇÐÍ¥¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡¢»³Ã«²Ö½ã¤µ¤ó¡¢ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¢Á¥¥ö»³Å¯¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚ»Ö²»¤µ¤ó¡¢Çò¶â´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »³Ã«²Ö½ã ¡ÛÆ´¤ì¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤È¶¦±éÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É?¤ª¤«¤¨¤ê?¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï?Á°²ó¡Ê¤ÎÉñÂæ°§»¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±ÃÏ¤ÎÉÙ»³¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤È¿±þ¤òÊ¹¤±¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¤¼«