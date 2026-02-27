１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手が本業、年収を明かす企画が２６日、朝倉海のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。最弱選手からの成り上がりをみせている１０人ニキは年収について「３０００〜５０００万ぐらいじゃないですか」と明かした。仕事に関しては「パチンコの仕事もやってるし、広告系だよね。５０万貸しますとか、絶対見たことあるでしょ？ス