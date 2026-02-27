青海省海東市楽都区で26日、「百竜と千獅子が新春を祝う」河湟無形文化遺産大会と「最大規模の社火（伝統民俗芸能）パフォーマンス」ギネス世界記録挑戦イベントが開催された。中国新聞網が伝えた。掌灯太傅舞や安昭、回族宴席曲、チベット族螭鼓舞など伝統的な社火の演目が次々と披露された。ギネス世界記録公式認定員による審査の結果、有効参加人数が3456人と最終的に確認され、「最大規模の社火パフォーマンス」のギネス