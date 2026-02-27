M世代の韓国エンタメウオッチャー・K-POPゆりこと、K-POPファンのZ世代編集者が韓国のアイドル事情や気になったニュースについてゆるっと本音で語る【K-POPゆりこの沼る韓国エンタメトーク】。韓国エンタメ初心者からベテランまで、これを読めば韓国エンタメに“沼る”こと間違いなし！今回は「EXOの復活と現在地」をテーマにお届けします。約2年半ぶりの新曲『Crown』が大ヒット、「皇帝の帰還」としてのカムバックを成功させた一