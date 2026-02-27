Pulstek eFilm Vでフィルムを読み取っているところ Photo: かみやまたくみ 「昔撮った写真のフィルムがたくさん残ってる」って方、いらっしゃいますか？今や写真はデジタルで撮るのが当たり前ですが、フィルムが当たり前の時代もありました。うちの実家には現像済みのフィルムがいっぱいあります。で、「思い出」がたくさん残っているけど、データ化されていないのでスマホやPCで気軽に複製