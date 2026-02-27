４４年ぶりに群馬で開催されている日本商工会議所青年部の全国大会。記念式典が伊勢崎市で行われました。 この全国大会は、日本商工会議所青年部の３大事業の一つで、北は北海道から南は沖縄まで各地の青年部に所属する若手経営者が一堂に集い、学びと交流を深めようと、まいとし持ち回りで開かれているものです。 大会は、５日間の日程で行われ、２７日の記念式典には１万２０００人を超える人が参加しました。 日本商工会議所