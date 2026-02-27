群馬県前橋市の養豚場で２５日に豚熱の感染が確認されました。豚熱の感染が確認されたのはことしに入り、全国ではじめてで、県は、約２０００頭を殺処分するとしています。 県によりますと、２５日、前橋市の養豚場から「死んだ子豚を調べたところ、豚熱を疑う症状があった」と県に通報がありました。 国の専門機関が、２６日に検査し豚熱への感染が確認されました。豚熱の確認はことしに入り、全国ではじめてです。 県は、２６