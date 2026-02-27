廃止された県民会館に代わる「新たな文化拠点」を巡り、山本知事は、今年度実施している基礎調査の現時点の取りまとめで、「新築のほうが妥当」との方向性であることを明らかにしました。来月末の報告を受けて最終判断する方針です。 山本知事「現時点までに取りまとめられている調査結果においては、実現できる機能、コスト、使用年数等を総合的に鑑みると新築のほうが妥当というそんな流れになりつつあると、調査結果になりつつ