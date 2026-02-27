群馬県警察本部 県警は、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして、北毛地域の警察署に勤務する２０代の男性巡査長を、停職６カ月の懲戒処分にしたと発表しました。なお、男性巡査長は２７日付で依願退職しています。 停職６カ月の処分を受けたのは、北毛地域の警察署に勤務する２０代の男性巡査長です。警察によりますと、男性巡査長は先月１８日の深夜、群馬県沼田市内で酒気を帯びた状態で乗用車を運転しました。 帰