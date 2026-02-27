県教育委員会は２７日、県総合教育センターに勤務していた職員が、小学校に侵入しプールの女子更衣室をのぞき、建造物侵入の罪で有罪判決を受け、失職したと発表しました。 建造物侵入の罪に問われ、有罪判決を受けたのは、県教育委員会県総合教育センターの会計年度任用職員だった濱口賢人元職員（２２）です。 県によりますと、濱口元職員は去年７月１７日、中毛地域の公立小学校に侵入しプールの女子