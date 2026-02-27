去年、メキシコで行われたオフロードレースに参戦した「チームジャオス」がハイブリッド車で初めて完走し群馬県高崎市内で２７日に報告会を開きました。 チームジャオスは、榛東村のパーツメーカージャオスを中心に群馬トヨタグループなどでつくるラリーチームです。 去年１１月、メキシコのカリフォルニア半島で開かれた世界一過酷なレースと言われる「ＢＡ