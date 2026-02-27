旦過市場（小倉北区）の再整備事業で建設中の4階建て複合商業施設について、北九州市は27日、一部フロアの運営事業者を決める公募に応じていた企業が、物価高騰などの影響で収益が見込めないとの理由で辞退したと発表した。市は、公募条件を見直して4月をめどに再公募する方針。