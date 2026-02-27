絶妙なフィニッシュだ。ヴィッセル神戸は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でアビスパ福岡と対戦した。53分にMF武藤嘉紀のゴールで先制に成功。その７分後に追加点を奪う。スコアラーはFW小松蓮。右サイドからの折り返しに反応。巧みにヒールで合わせてゴールにねじ込んだ。 技巧が詰まった一発。ネット上では「なんじゃそのシュート」「シャレたゴール」「ヒールおしゃれ」「よかった！」とい