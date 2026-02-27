いろいろな種類を少しずつたくさん食べられる、そんな“小鉢料理”を提供するお店が活況となっています。物価高の中、食材の高騰にも対応しやすいなど、店側にもメリットがあるようです。■手のひらサイズも…「全体としてはすごく満足感」ネギトロにイクラ、ウナギ、エビ天の手巻きに…マダイにカニと甘エビ、そしてぜいたくにウニまで。お盆を埋め尽くす色とりどりの海鮮たち。たくさんありますが、10種類すべて手のひらサイズ。