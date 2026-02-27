和歌山競輪場のF1「おトクにPLAYオッズパーク杯」は28日が初日。27日は前検が行われた。地元の128期・岡田優歩（22）が参戦する。前回小倉でうれしい初優勝を飾った岡田。カマしてちぎった太田りゆを急追し、最後は鋭く強襲。太田と1着同着ながら美酒を味わった。「追いつける感じがあったし焦らず踏みました」。冷静に踏んだのが最高の結果につながった。「初優勝したのはうれしいですが、差しだったので。次は自力で優