27日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の後藤祐一議員が質疑の最中に水をこぼすハプニングが生じた。【映像】中道議員が水をこぼす→自虐発言→国会で笑いの瞬間（実際の様子）議場で立ちながら質疑を続けていた後藤議員は「続いては暫定予算に移りたいと思いますが…」と話しながら自ら説明のためのパネルを取り出そうとしたところ、机の水をこぼしてしまう。後藤議員は「おっと、こぼしちゃった。失礼しました」と