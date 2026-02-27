７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、３ｒｄシングル「春に願いを」を３月５日に配信リリースすることが２７日、発表された。２０２６年始まりの３ｒｄシングルのタイトルは「春に願いを」。“消えない余韻”と“別れの予感”が交差するはかなくも切実なラブソングで、何度間違えても、何度でも願ってしまう心情を呼吸のように反復されるフレーズで描いている。泡沫のような記憶と未練を抱えた“切ない今”を繊細