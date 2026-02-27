新年度予算案の審議が衆議院予算委員会で始まりました。高市首相は中道改革連合に対し、消費税減税などについて議論する「国民会議」への参加を呼びかけました。高市首相：（国民会議への参加を）ぜひともお待ちを申し上げている。中道改革連合・小川代表：給付付き税額控除は重大なテーマだと認識している。なぜここに急に臨時的、暫定的な消費減税が紛れ込んだのか。もし切り分けてお考えいただくと明言いただければ、直ちにこの