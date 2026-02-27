◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われた中日との壮行試合（バンテリンドーム）をベンチから見届けた。初回１死、柳のシュートが抜け、牧に直撃。牧が大声を出して飛び上がりながらも、笑顔で一塁へ歩を進めると、大谷も思わず安堵（あんど）の