アマチュアボクシング４９戦全勝（３３ＲＳＣ）でＵ１９（１９歳以下）世界選手権など９冠の藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内で会見し、大橋ジムに入門し、プロ転向することを発表した。同ジムの大橋秀行会長（６０）は愛称を「ＴＨＥＫＩＮＧ（ザ・キング）」と命名。１月に大阪・興国高を卒業した超新星は「無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く語った。４月１３日にＢ級（６回戦）プロテストを受け、６月１０日に