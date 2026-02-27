俳優のイ・ビョンホンが２７日、都内で行われた主演韓国映画「しあわせな選択」（パク・チャヌク監督、３月６日公開）のジャパンプレミアに登場した。日本でも大ブームを起こした「イカゲーム２」（２０２４年）にも出演した韓国を代表する俳優だが、プロモーションでの来日は９年ぶり。「皆さんにとっても会いたかった。この映画を通して、韓国やイギリス、カナダ、アメリカの観客の皆さんに会ったんですけど、ついに日本の皆