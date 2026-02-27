MBCはNHK鹿児島放送局と防災について考える連携プロジェクトを続けています。今年は中学生と一緒に桜島の大規模噴火について考える特集をお伝えしています。今回は『大規模噴火でもし街に大量の灰が降り注いだら…』 鹿児島市街地と桜島の中学生がタレントの竹之内雄太さんと一緒に向かったのは、鹿児島の陸の玄関口・鹿児島中央駅です。 1914年に起きた20世紀国内最大の火山噴火・大正噴火。 これは、鹿児島大学がつくった降灰