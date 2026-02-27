秋田朝日放送 ２７日午後、秋田県男鹿市のホームセンターの外壁に乗用車が衝突し、運転していた秋田市の８７歳の男性が死亡しました。店の客にけがはありませんでした。 事故当時の防犯カメラの映像には、画面奥から黒い車が真っすぐ走って来てそのまま手前の壁に衝突する様子が捉えられていました。 警察などによりますと、２７日午後１時ごろ、男鹿市船越のスーパーセンターアマノで軽乗