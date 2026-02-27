秋田朝日放送 秋田県内は２７日も気温が上がり春のような暖かさになりました。春の便りが届いている秋田市の「道の駅あきた港セリオン」からの中継です。 屋内緑地公園のセリオンリスタでは紅梅が１４日に割き始め、この１週間で開花が進んでいます。今は６分咲き程度ということです。 ※動画ニュース配信でご覧ください。