国会では27日から来年度予算案の実質審議が始まりました。高市首相は、消費税率を引き下げるための法案を秋の臨時国会に提出したいとの考えを示しました。中道改革連合小川代表「国民生活が逼迫（ひっぱく）している、あるいは物価高に苦しんでいるというのは緊急喫緊の課題ですよね。直ちに法律出していただきたいという気持ちもあるんですよ」高市首相「この夏までにもし意見がまとまったら、できたら臨時国会早めに法案を提出