本日の日経平均株価は、朝安も売り一巡後は押し目買いが優勢となり、前日比96円高の5万8850円と4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は155社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正したライト工業 [東証Ｐ]、SMBC日興証券が投資判断