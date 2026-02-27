3月1日に任期満了を迎える大石知事の退任式が、27日に行われました。 1期4年での退任となり、感謝と悔しさ複雑な思いをにじませました。 4年間、県政のかじ取り役を担ってきた大石知事。 退任式では職員や県民に、感謝の言葉を述べました。 （大石知事） 「この4年間、温かいご理解 ご支援を賜り、県政を支えてくれた県職員や県議会の皆さま、何よりも県民の皆様、すべての皆さま方に心から感謝」 4年前