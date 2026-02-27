和歌山競輪場のF1「おトクにPLAYオッズパーク杯」は28日が初日。27日は前検が行われた。ガールズには児玉碧衣（30＝福岡）が参戦。25日は東京で優秀選手表彰式典に出席したが、疲れを見せることなく和歌山入りした。「今年に入ってセッティングを変えて、しっかり乗れている」。何と言っても今年負けなしの12連勝中だ。自信がみなぎっている。和歌山は23年10月以来の参戦となるが、過去5場所走って全て優勝という得意バン