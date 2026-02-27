27日（金）にV.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の富士通カワサキレッドスピリッツが、セッターの後藤滉貴（31）、オポジットの菅沼海成（24）、アウトサイドヒッターの兵頭佳樹（28）、リベロの川俣一真（23）の4選手が2025-26シーズン限りで現役引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 福島県出身の後藤は順天堂大学に在学中の2016年に富士通へ内定。在籍10季目となる今シ&