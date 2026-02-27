◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンの佐藤輝明内野手（26）が待望の“侍1号”を放った。中日との壮行試合に「4番・三塁」で出場し、日の丸のユニホームを身につけて自身初となる一発。今季から新設されたホームランテラスのはるか上をいく“テラス関係なし”の一発。本番にも大きな期待を抱かせた。一振りで仕留めた。0―0の初回1死一、二塁、中日先発・