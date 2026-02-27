人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の誕生から３０年を迎えた２７日、よみうりランド（東京都稲城市、川崎市）で、夜空にポケモンを描くドローンショーが行われた。ポケモンはゲームソフト「赤・緑」が１９９６年２月に発売されて以来、世界中で親しまれている。ショーはポケモン社（東京）がファンに感謝を伝えようと企画したもので、公式ユーチューブでも中継された。ＬＥＤ（発光ダイオード）を搭載した１５０