女優の中村ゆり（43）が27日、インスタグラムを更新。愛犬「天ちゃん」との別れを報告した。中村は「どんなタイミングでお伝えしようか凄く迷って、メッセージなどでも、天ちゃんどうしてますか？元気ですか？といただくたびに、胸が痛かったのですが、、」と、インスタグラムにたびたび登場してファンにもよく知られた天ちゃんについて切り出し、「一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と明かした。「持病が悪化して、天