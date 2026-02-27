アマチュアボクシング４９戦無敗で９冠を達成した“超高校級ボクサー”藤木勇我（１８）＝大阪・興国高＝が２７日、都内で記者会見を行い、大橋ジムに入門してプロに転向することを発表した。４月１３日の後楽園ホール興行で公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級６回戦でデビュー予定。また、プロでの愛称は「ザ・キング」に決まり、「（プロは）小さい頃から見ていた舞台だったのでワクワクしている。中量級で