打撃練習で登板した横浜ＤｅＮＡ・中川颯＝横浜横浜ＤｅＮＡは２７日、横浜スタジアムで全体練習を行った。投手陣はランニングやキャッチボールで調整し、野手陣はフリー打撃などで汗を流した。全体練習では実戦形式の打撃練習を実施。中川颯や育成の馬場が登板し、筒香や宮崎らを相手に順調な仕上がりを見せた。野手では、２６日に１軍に合流したビシエドが左翼へ柵越えを放つなど４打数３安打だった。２８日はワールド・ベ