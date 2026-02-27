新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２７日の後楽園ホール大会で、嘉藤匠馬（２３）の壮行試合が行われた。今年のヤングライオン杯争奪トーナメントで準優勝となった嘉藤は、今シリーズを最後にＣＭＬＬへの武者修行が決定している。この日のアベルノとの一騎打ちが、遠征前ラストマッチとなった。嘉藤はアベルノのラフ殺法前に苦戦を強いられるが、華麗なティヘラで応戦して譲