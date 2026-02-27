ボートレース尼崎の「名物尼崎あんかけチャンポン杯」は２７日、予選最終日となる３日目の開催が行われた。田路朋史（４１＝兵庫）は１１Ｒ、３コースからまくり差し、２コースあから差した山崎鉄平と２番手争い。２Ｍ先に回って競り勝ち２着を確保、優勝戦へ駒を進めた。「ペラ調整とキャブレターを交換してマシにはなったけど、そこまでの手応えはない。着順取れているのも、たまたま。直線の足も弱い」とタッグを組む２連率