King & Princeが、3月25日にリリースする18thシングル「Waltz for Lily」の初回限定盤Aに収録される、「Waltz for Lily」 MV Behind the scenesのティザー映像を公開した。今回公開された映像は、MVの制作の裏側や、制作過程でのメンバーのコメントなどが収められており、「Waltz for Lily」のクリエイティブを深掘りした内容になっているという。ビハインド映像の全編は、3月25日にリリースされる「Waltz for Lily」初回限定