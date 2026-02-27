お笑いコンビ「きついとこいけ」が解散することがわかった。２７日、きついのＸ（旧ツイッター）などＳＮＳで発表された。きついは自身のＸで「解散です！２０２６年こそ飛躍の年にと思ってたところ夢半ばにて悔しいですが、しゃあないですね。約８年関わってくれた全ての皆様に感謝です！」と報告。続けて「きついは事務所を抜け０から相方大募集です！連絡いただけたら幸いです、俺もします！」と、所属するホリプロコム退