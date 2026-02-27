上田剛士によるソロプロジェクト・AA=が、最新アルバム『#7』を掲げて敢行した全国ツアーのファイナル公演を完全収録した映像作品『TOUR #7』を、5月13日にリリースすることを発表した。本作は、VICTOR ONLINE STORE限定の商品でDVDおよびBlu-rayの2形態で展開される。本作には、最新アルバム『#7』の収録曲を中心に、新旧の楽曲を織り交ぜた当日のセットリストを全曲収録している。AA=の特徴である重低音とデジタルサウンドが融合