「第３３回読売演劇大賞」贈賞式が２７日が都内で行われ、「マスタークラス」「エリザベート」に主演し、最優秀女優賞の望海風斗（４２）が大賞に輝いた。望海は大賞に涙。「勝負に挑むような２作だったが、ひるまず挑戦しててよかった。大賞は、まさか自分がいただけるとは思っていなかった」と目に涙をためて驚いていた。元宝塚のトップスターで退団して６年目での栄冠となった。