◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの２番手で登板したロッテ・種市篤暉投手（２７）は１回無安打無失点で降板した。４点リードの４回から２番手として登板。初球はいきなり１５５キロをマーク。先頭から二ゴロ、空振り三振、一ゴロに打ち取りマウンドを降りた。最速は１５６キロをマークした。チームでは先発を務めている右腕だが、侍ジャパンでは第２先発やリ